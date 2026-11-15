Zuvor hatte es bei dem 15. Testflug schon einen Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegeben: Eigentlich hatte auch die untere Raketenstufe von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen, doch das klappte nicht. Der Booster namens Super Heavy kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.