Mit dem Zukauf überwindet SpaceX des Unternehmers Elon Musk eine der grössten technischen Hürden ‌für satellitengestützte Mobilfunknetze. Die Niederfrequenzen können Hindernisse wie Wände oder Bäume besser durchdringen. Sie sollen das bestehende globale ​2-Gigahertz-Spektrum von Starlink Mobile ergänzen, das für ​hohe Bandbreiten ausgelegt ist. ​Das Geschäft muss noch von der US-Kommunikationsbehörde FCC genehmigt werden.