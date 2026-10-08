«Wir gehen davon aus, dass SpaceX ein äusserst attraktives Paket aus Starlink-Breitband und -Mobilfunk anbieten wird», schrieben die Analysten des Research-Hauses William Blair. Sie hielten es sogar für möglich, dass die Künstliche Intelligenz (KI) «Grok» der SpaceX-Sparte xAI darin enthalten sein werde. Brendan Carr, der Chef der US-Telekomaufsicht ‌FCC, begrüsste den Frequenzkauf. «Wir werden mehr Investitionen und mehr Chancen für eine Vielzahl von Anbietern sehen, und Amerika wird bei den Technologien der nächsten Generation weltweit führend sein - zum Nutzen der Verbraucher im ganzen Land.»