Die Flotte mit dem Namen «Starmind» soll Rechenzentren im Weltraum unterstützen, um die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) zu decken. Das Vorhaben würde die Zahl der derzeit aktiven Satelliten in der Erdumlaufbahn weit in den Schatten stellen und schürt bei Wissenschaftlern Sorgen vor Weltraumschrott, Umweltverschmutzung und einer Veränderung des Nachthimmels.
Im Folgenden einige Fragen und Antworten zu den potenziellen Auswirkungen des Projekts:
UMWELTFOLGEN
Wissenschaftler und Aufsichtsbehörden sind sich uneins über die möglichen Umweltschäden durch die Satelliten, die jeweils eine Spannweite von 75 Metern haben. Einer aktuellen Studie des University College London zufolge könnten eine Million Satelliten die Emissionen durch Raketenstarts und Wiedereintritte in die Atmosphäre auf das 70- bis 150-Fache des heutigen Niveaus ansteigen lassen. Dies könnte sich auf die Ozonschicht, das Klima und die Luftqualität auswirken. Die FCC erklärte jedoch, diese Fragen fielen grösstenteils nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen verglühender Satelliten in der Atmosphäre wies die Behörde als spekulativ zurück.
WELTRAUMSCHROTT
Die niedrige Erdumlaufbahn, in der die Starmind-Satelliten kreisen sollen, wird bereits immer voller. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) gab es dort Anfang Februar mehr als 231 Millionen Trümmerteile mit einer Grösse zwischen einem Millimeter und zehn Zentimetern. SpaceX teilte der FCC mit, die Satelliten zunächst in niedrigeren Umlaufbahnen zu testen. Eigene Antriebe sollen Ausweichmanöver und das spätere Verlassen der Umlaufbahn ermöglichen. Die Satelliten seien so konstruiert, dass sie beim kontrollierten Wiedereintritt über den Ozeanen vollständig verglühen. Experten warnen jedoch vor der schieren Menge: Selbst bei einer Ausfallquote von nur einem Prozent blieben jedes Jahr Tausende funktionslose Satelliten im All zurück, was das Kollisionsrisiko erhöhe, erklärte Hugh Lewis, Professor an der Universität Birmingham.
NACHTHIMMEL
Astronomen befürchten drastische Veränderungen. Die American Astronomical Society warnte, das Projekt untergrabe jahrzehntelange öffentliche Investitionen in astronomische Einrichtungen und beeinträchtige die Erforschung des Universums. Einige der Starmind-Satelliten befänden sich in sonnensynchronen Umlaufbahnen und seien stets beleuchtet, was astronomische Aufnahmen stören könnte, sagte Lewis. Simulationen des Luft- und Raumfahrtprofessors Shane Ross von der Virginia Tech zeigen Bänder von Satelliten, die sich über weite Teile des Himmels erstrecken und die Zahl der sichtbaren Sterne übertreffen könnten. Die FCC lehnte zusätzliche Auflagen ab und erklärte, die Zusage von SpaceX zur Abstimmung mit der US-Wissenschaftsstiftung NSF reiche aus.
MACHBARKEIT
Ein rascher Start von einer Million Satelliten ist ausgeschlossen. Die höchste Anzahl an Nutzlasten, die eine einzelne SpaceX-Rakete bisher transportiert hat, liegt bei 143. Oft beantragen Betreiber die Zulassung für mehr Satelliten, als sie tatsächlich ins All bringen wollen, um sich Flexibilität zu sichern. So hatte SpaceX für sein Starlink-Netzwerk die Genehmigung für 42.000 Satelliten eingeholt, derzeit sind gut 11.000 im All. Die FCC-Genehmigung für Starmind sieht vor, dass der erste Satellit bis November 2033 im Orbit ist, die Hälfte bis 2038 und das gesamte Netz bis 2040. Bislang hat noch kein Betreiber eine Million Objekte ins All geschickt.
Das Netzwerk ist zentral für Musks Vision, energieintensive KI-Rechenzentren mit Solarenergie in die Erdumlaufbahn zu verlagern. SpaceX selbst räumte vor seinem Börsengang gegenüber Investoren jedoch ein, dass die Pläne auf unbewiesener Technologie beruhten und möglicherweise nicht wirtschaftlich seien.
(Reuters)