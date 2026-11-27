WELTRAUMSCHROTT

Die niedrige Erdumlaufbahn, in der die Starmind-Satelliten kreisen sollen, wird bereits immer voller. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) gab es dort ‌Anfang Februar mehr als 231 Millionen Trümmerteile mit einer Grösse zwischen einem Millimeter und zehn Zentimetern. SpaceX teilte der FCC mit, die Satelliten zunächst in niedrigeren Umlaufbahnen zu testen. Eigene Antriebe sollen Ausweichmanöver und das spätere Verlassen der Umlaufbahn ermöglichen. Die Satelliten seien so konstruiert, dass sie beim kontrollierten Wiedereintritt über ​den Ozeanen vollständig verglühen. Experten warnen jedoch vor der schieren Menge: Selbst bei einer Ausfallquote von nur ​einem Prozent blieben jedes Jahr Tausende funktionslose Satelliten im All zurück, was das Kollisionsrisiko erhöhe, ​erklärte Hugh Lewis, Professor an der Universität Birmingham.