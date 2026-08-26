Der Startplatz wird der vierte von SpaceX in den USA sein. Firmenchef Elon Musk betrachtet die Starship-Rakete als zentral für ​die Erweiterung ​seiner Starlink-Satellitenkonstellation und den Aufbau eines ⁠Netzes von bis zu einer Million KI-Satelliten im ​Orbit. Das Gelände in ⁠Louisiana war zuvor Gegenstand einer jahrelangen Klage gegen den Ölkonzern ExxonMobil, die ‌im Juli beigelegt wurde und damit den Weg für die Pläne von SpaceX frei machte. Shotwell ging auch auf Umweltbedenken ein ‌und versprach, die Feuchtgebiete und die Küstenlinie zu schützen ​und wiederherzustellen. «Die Vögel fliegen vielleicht während eines Starts weg, aber ich garantiere Ihnen, sie kommen zurück», sagte sie.