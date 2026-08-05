«Die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street zu erfüllen, ist für jedes Unternehmen schwierig - geschweige ‌denn für einen populären Börsenneuling», sagte Adam Sarhan, Chef des Vermögensverwalters 50 ​Park. Die Aktien von SpaceX waren unmittelbar nach ihrem Börsendebüt im Juni auf bis zu 225,64 Dollar gestiegen und lagen damit 67 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 135 Dollar. In der Folge sackten sie aber deutlich ab. Am Dienstag notierten sie nachbörslich bei 116,61 Dollar. Anlegern bereiten unter anderem die schuldenfinanzierten Investitionen in KI-Infrastruktur und Chipfabriken Sorgen. Die Kredite würden sich durch eine erwartete Anhebung der US-Leitzinsen ‌verteuern.