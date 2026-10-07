Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk will einem Medienbericht zufolge 40 Milliarden Dollar ‌aufnehmen, ⁠um damit KI-Chips vom Technologieführer Nvidia zu kaufen. ⁠Das von Elon Musk geführte Unternehmen wolle dafür rund zehn ‌Milliarden Dollar an Bankkrediten und 30 ‌Milliarden Dollar über ​Anleihen beschaffen, berichtete die «Financial Times» am Dienstag unter Berufung auf mehrere Insider.