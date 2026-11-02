SpaceX und ​die Tochterfirma Starlink wollen satellitengestützte Sprach- und Datenverbindungen über handelsübliche Smartphones anbieten. Hierfür erwarb der Konzern in den vergangenen Monaten zahlreiche US-Mobilfunkfrequenzen, unter anderem von EchoStar. Bei einer Übernahme von Boost Mobile erhielte SpaceX eine Vertriebsplattform ‌und 7,4 Millionen Kunden. Allerdings müsste EchoStar für die Transaktion mutmasslich die Zustimmung der Telekomkonzerne AT&T und T-Mobile einholen. Die beiden Unternehmen haben Netznutzungsvereinbarungen geschlossen, die ​bei einem Verkauf von Boost wohl automatisch enden würden.