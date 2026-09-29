Die Teuerung in Spanien liegt damit weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von 2 Prozent anstrebt. Angesichts der jüngsten Entwicklung in Spanien mit einer Rate von 5 Prozent steigt der Druck auf die EZB, mit höheren Zinsen gegenzusteuern.