Spanien schickt seinen Kandidaten Pablo Hernandez de ‌Cos ⁠für das Amt des ⁠EZB-Chefs ins Rennen. Die Regierung in Madrid ‌nominierte den derzeitigen Generaldirektor der ‌Bank für ​Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Freitag in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis.

Bereits zuvor ‌hatten die Niederlande ihren Ex-Notenbankchef Klaas Knot als Kandidaten für die Nachfolge ​von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ​benannt, die ihr ​Amt Anfang Februar vorzeitig niederlegen wird. ‌Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die bis Freitag eingegangenen Nominierungen bei einem ​Treffen ​am Montag ⁠sichten. Lagardes Nachfolger wird ​von den EU-Ländern ⁠auf Grundlage einer Empfehlung der ‌Euro-Staaten ernannt.

(Reuters)