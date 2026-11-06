Bereits zuvor ‌hatten die Niederlande ihren Ex-Notenbankchef Klaas Knot als Kandidaten für die Nachfolge ​von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ​benannt, die ihr ​Amt Anfang Februar vorzeitig niederlegen wird. ‌Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die bis Freitag eingegangenen Nominierungen bei einem ​Treffen ​am Montag ⁠sichten. Lagardes Nachfolger wird ​von den EU-Ländern ⁠auf Grundlage einer Empfehlung der ‌Euro-Staaten ernannt.