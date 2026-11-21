Die Regierung hatte 2024 eine dreijährige Verlängerung ‌der Sondersteuer für Banken beschlossen, um die Bürger bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu entlasten. Die Abgabe beträgt je nach Höhe ​der Einnahmen aus dem Kreditgeschäft zwischen einem und ​sieben Prozent der Nettozinserträge ​und Provisionen der Geldhäuser. Zuvor galt ein fester Satz von 4,8 Prozent. ‌Der Höchstsatz von sieben Prozent greift bei jährlichen Einnahmen von mehr als fünf Milliarden Euro und betrifft vor allem ​die ​Grossbanken Santander, BBVA und Caixabank.