Er wird wohl der erste Spanier an der Spitze der EZB: Pablo Hernandez de Cos. Nach den Niederlanden, Italien und Frankreich kommt nun voraussichtlich die viertgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone zum Zuge. Anders als die im Februar ausscheidende EZB-Präsidentin und gelernte Juristin Christine Lagarde ist de Cos Ökonom. Der 1971 in Madrid geborene künftige Steuermann der Europäischen Zentralbank (EZB) verfügt als früherer Chef der spanischen Notenbank über jede Menge geldpolitische Erfahrung. Er sei somit Garant für einen reibungslosen Übergang, meint Chefökonom Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL. «Für Sorgen um den Fortbestand eines preisstabilen Kurses gibt es keine Basis. Bislang hat die EZB bei jedem Führungswechsel einen pragmatischen Umgang mit dem Preismandat gezeigt.»
Der 55-Jährige, der 2004 in Wirtschaftswissenschaften an der Complutense-Universität Madrid promovierte, gilt unter Experten als gemässigte geldpolitische «Taube» - also als ein Verfechter einer eher lockeren geldpolitischen Linie. In einem Interview mit dem Schweizer «Tagesanzeiger» machte er unlängst jedoch klar, dass er die Inflationsgefahr im Euroraum keineswegs unterschätzt: Die anfängliche Hoffnung, dass der Iran-Krieg bald enden würde und somit die Energiepreise sinken könnten, habe sich nicht erfüllt. «Wir müssen also wachsam bleiben, was Inflationsrisiken angeht», betonte de Cos und klang damit schon ganz ähnlich wie Lagarde.
Kein Dogmatiker
Laut dem spanischen Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo ist der Kandidat für den EZB-Chefposten auch deshalb gut geeignet, weil er die Fähigkeit besitzt, einen Konsens zu finden. Dies ist eine Eigenschaft, die zur Führung des aus Vertretern von 21 Staaten mit unterschiedlichen Interessen zusammengesetzten EZB-Rats quasi zur Job-Beschreibung gehört. Auch Lagarde wird diese Fähigkeit nachgesagt, während ihr Vorgänger Mario Draghi eher einen auf ihn zugeschnittenen Führungsstil pflegte.
De Cos steht seit Juli 2025 an der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die als «Bank der Zentralbanken» gilt. Die in Basel beheimatete BIZ dient als Forum für Notenbanker. Dort ist auch der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht angesiedelt, der die internationalen Eigenkapitalregeln für Banken festlegt.
Vor seiner Tätigkeit in Basel war de Cos von 2018 bis 2024 Chef der spanischen Zentralbank – eine turbulente Zeit, die mit einer extrem niedrigen Inflation begann. Später folgten die Corona-Pandemie und eine Phase von Zinserhöhungen, mit denen sich die EZB gegen die ausufernde Inflation stemmte. Kollegen beschreiben de Cos als pragmatischen Ökonomen. Dogmatisches Denken sei ihm fremd. Zudem gilt er als ausgeprägter Teamplayer. Als sich Anfang des Jahres einige der weltweit führenden Zentralbanker offen hinter den damaligen Fed-Chef Jerome Powell stellten, um ihn gegen politischen Druck aus dem Weissen Haus zu verteidigen, soll de Cos eine zentrale Rolle gespielt haben.
(Reuters)