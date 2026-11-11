Über die Einleitung der Ermittlungen gegen TikTok informierte ⁠die Datenschutzbehörde AEPD am Mittwoch. Auslöser der Untersuchung ist ein ‌Bericht der spanischen Online-Publikation Maldita.es, die ‌1183 explizite Beiträge ​auf der vor allem bei Jugendlichen beliebten Kurz-Video-App dokumentiert hatte. Die Behörde lehnte jedoch die Forderung der Regierung in Madrid ab, die App landesweit vorübergehend ‌zu sperren. Stattdessen setze sie auf Massnahmen, die auf bestimmte Inhalte abzielten, teilte AEPD weiter mit.