Die Sparneigung ging noch einmal sprunghaft nach oben und erreichte einen Wert, wie er seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr gemessen wurde. «Die hohen Energiepreise schüren die Verunsicherung unter den Verbrauchern und sorgen dafür, dass sie es in Anbetracht der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit für ratsam halten, zu sparen», analysieren die Konsumforscher.