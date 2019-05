Die UBS senkt ihre Zinssätze einmal mehr. Davon betroffen sind unter anderem das Sparkonto für Erwachsene, Privatkonten für Jugendliche und Studierende, das Jugendsparkonto, das Säule-3a-Konto sowie das Freizügigkeitskonto. Das schreibt moneyland.ch in einer Medienmitteilung.

Besonders bemerkenswert sei die neue Nullverzinsung auf dem Sparkonto für erwachsene UBS-Kunden, schreibt moneyland.ch. Während der Zinssatz auf dem Privatkonto bereits bei 0 Prozent lag, wird nun auch der Zinssatz des Sparkontos auf 0 Prozent gesenkt. Im Gegensatz zur UBS gebe es bei praktisch allen anderen Schweizer Banken auf den gewöhnlichen Sparkonten in Schweizer Franken noch etwas Zins, so moneyland.ch. Ab Juli verlangt die UBS auch 2 Franken für einen Bargeldbezug am Schalter.

"Wenn es keinen Zins mehr gibt, fragen sich die Kunden natürlich zu Recht, ob man überhaupt noch von einem Sparkonto sprechen darf", wird Silvan Wehrli, Analyst bei moneyland.ch, in der Mitteilung zitiert.

Die Zinssätze von Schweizer Banken auf den Sparkonten für Erwachsene betragen im arithmetischen Durchschnitt gerade noch 0,07 Prozent. Bei Sparkonten für Jugendliche sind es im Durchschnitt 0,55 Prozent, auf Säule-3a-Konten 0,23 Prozent und auf Freizügigkeitskonten noch 0,07 Prozent.

Für Sparbeträge über 500'000 Franken gelte gemäss UBS "zurzeit" ebenfalls ein Zinssatz von 0 Prozent. Die Formulierung könnte darauf hindeuten, dass ab 500'000 Franken in Zukunft auch Negativzinsen auf dem Sparkonto möglich sind, so moneyland.ch. Postfinance hat diesen Schritt im letzten Herbst bereits vollzogen.

Weil es auf Bankkonten keinen oder kaum noch Zins gibt, haben einige Bankkunden die Kassenobligationen (wieder) entdeckt, wie cash.ch am Montag in einem Artikel aufzeigte.

(cash)