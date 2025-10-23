Als Reaktion auf Überkapazitäten im Markt und sinkende Margen will Kühne+Nagel über 200 Millionen Franken einsparen, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Teil der Kostensenkungen sei ein Abbau von 1000 bis 1500 Vollzeitstellen, erklärte ein Sprecher. Insgesamt komme der Konzern zur Zeit auf 85'000 Mitarbeiter. Die Produktivität solle durch Prozessoptimierungen in zentralen Funktionen und Märkten sowie durch den verstärkten Einsatz von Automatisierung gesteigert werden.