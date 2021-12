Die Einweihung der Anlage am bestehenden Standort in Daya Bay wird für 2023 erwartet. Dadurch könnten die Kunden in China künftig wesentlich schneller bedient werden, teilte Clariant am Mittwoch mit. Angetrieben werde die Nachfrage nach Flammschutzmitteln von der schnell wachsenden Elektro- und Elektronikindustrie.

Clariant hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem seine Stellung in China auszubauen. Der Konzern will rund 35 Prozent seiner Wachstumsinvestitionen in das Land lenken. China soll bis 2025 für rund 14 Prozent des Konzernumsatzes stehen - heute sind es 10 Prozent.

(AWP)