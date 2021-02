Das Unternehmen Harbin Hulan Sino-Dan Jianye Bio-Energy wird in der chinesischen Heilongjiang-Provinz eine Produktionsfabrik für Sunliquid betreiben. Damit werde das Projekt die erste kommerzielle Grossanlage für den Biotreibstoff der zweiten Generation in derjenigen Provinz sein, die heute Chinas grösste Bioethanol-Produzentin sei, schrieb Clariant in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Fabrik soll jährlich bis zu 25'000 Tonnen Zellulose-Ethanol herstellen können.

Das Projekt mit Harbin Hulan, einer Tochter der Sino-Dan Jianye-Gruppe, bestehe aus einer Lizenz für das grundlegende Sunliquid-Paket, der Bereitstellung von technischen Dienstleistungen sowie Starterkulturen aus Clariants eigener Enzym- und Hefeplattform, die für die Verarbeitung des Ausgangsmaterials benötigt werden.

Das Sunliquid-Verfahren erlaubt es aus Reststoffen von Pflanzen - beispielsweise Weizen- oder Maisstroh - mittels einer chemischen Reaktion Zucker herauszulösen und anschliessend zu Kraftstoff zu gären. Das resultierende Zellulose-Ethanol spare im Vergleich zu fossilem Benzin rund 95 Prozent der CO2-Emissionen ein, hatte Clariant bereits früher mitgeteilt. Das produzierte Bioethanol werde im regionalen chinesischen Treibstoffmarkt als Benzin-Zusatz verwendet, hiess es nun am Dienstag.

Für Clariant ist es die zweite Lizenzvereinbarung für Sunliquid in China und die fünfte weltweit. Der Deal unterstreiche, dass China ein Wachstumsmarkt für Clariant bleibe, liess sich Clariant-Betriebschef Hans Bohnen zitieren. China investiere mehr und mehr in innovative und nachhaltige Technologielösungen. Clariant sei dabei gut aufgestellt, um die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu ergreifen.

