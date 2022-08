Der Verkaufspreis wurde auf 113 Millionen US-Dollar festgesetzt, wie Clariant am Mittwoch mitteilte. Der Deal soll laut den Angaben in der ersten Jahreshälfte 2023 über die Bühne gehen. Der Verkauf sei ein weiterer Schritt zur Umgestaltung des Portfolios. Das Unternehmen aus Muttenz will sich nämlich ausschliesslich auf Spezialchemie konzentrieren.

Global Amines Company ist in Asien ein führendes Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft und Oleochemie. Quats sind Chemikalien, die unter anderem als Konservierungsmittel, Tenside und Antistatika verwendet werden.

(AWP)