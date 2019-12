Nach mehrmonatiger Suche hat der Spezialitätenchemiekonzern Clariant einen Käufer für das Geschäft mit Masterbatches gefunden. Käuferin ist die amerikanische PolyOne. Aus dem Verkauf fliessen dem Unternehmen aus dem Baselbiet umgerechnet rund 1,5 Milliarden Franken zu. Davon soll eine Milliarde Franken über eine Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Das entspricht 3 Franken je Aktie, zuzüglich zur ordentlichen Dividende. Analystenschätzungen zufolge könnten so insgesamt 3,60 Franken für jede Aktie zur Auszahlung kommen, was aus heutiger Sicht einer satten Rendite von 17 Prozent entspräche.

Es gibt allerdings einen Haken: Die Aktionäre erhalten die Sonderdividende erst nach Abschluss des Masterbatches-Verkauf ausbezahlt. Und dieser Verkauf dürfte sich in den Spätsommer, wenn nicht gar in den Herbst nächsten Jahres hineinziehen. Geduld ist gefragt.

Hat sich die Börse mehr erhofft?

Das dürfte vor allem den US-Milliardär Ken Griffin ärgern. Er hatte sich im August in der Hoffnung auf das schnelle Geld über seinen Hedgefonds Citadel mit gut 3 Prozent bei Clariant eingekauft. Schon damals war klar, dass sich der Spezialitätenchemiekonzern vom Geschäft mit Masterbatches trennen und einen Teil des Verkaufserlöses an die Aktionäre weitergeben will. Nun ist Griffin - wie alle anderen Mitaktionäre auch - zum Warten verdammt.

Doch nicht nur der zeitliche Aspekt, auch die Höhe der Sonderdividende dürfte an der Börse unterschiedliche Reaktionen provozieren. So hatten einige Banken sogar eine Sonderdividende in Höhe von 1,3 Milliarden Franken oder fast 4 Franken je Aktie erwartet, unter ihnen die Credit Suisse (cash berichtete).

Im ersten Moment scheinen die positiven Aspekte allerdings zu überwiegen. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die Clariant-Aktie zur Stunde 4,4 Prozent auf einen Mittelkurs von 21,83 Franken. Damit errechnet sich alleine seit Mitte August ein sattes Plus von gut 25 Prozent.