Trump steht hinter Huang - Republikaner wollen Aufklärung

US-Präsident Donald Trump äusserte sich am Sonntag (Ortszeit) wohlwollend über den ​Konzernchef. Huang sei ein anständiger Mann, der hervorragende Arbeit für die USA geleistet habe, sagte Trump vor Reportern. Er habe mit ihm nicht über die Vorwürfe gesprochen. «Ich weiss nur, dass er ein anständiger Mensch ist, aber man weiss nie, was vor sich geht», sagte der ‌Präsident. Er hoffe, dass alles in Ordnung sei. Trump fügte hinzu, Huang habe wahrscheinlich eine Erklärung für die Vorfälle, die man sich anhören müsseUS-. Der «New York Times» zufolge war Trump bereits vor etwa einem Jahr über die Geheimdiensterkenntnisse informiert worden, hatte aber nichts unternommen. Auf die Frage, ob er damals hätte handeln müssen, sagte Trump nun: «Nein, das glaube ich nicht.» Aussenminister Marco Rubio lehnte am Sonntagabend dagegen einen Kommentar ab.