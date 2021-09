Das Unternehmen will 19 Millionen Class-A-Aktien zum Preis von 25 bis 28 Dollar platzieren, hiess es in den bei der Börsenaufsicht eingereichten Dokumenten. Weitere Anteile würden von Eldridge und Radcliff sowie weiteren Finanzinvestoren zum Ausgabepreis erworben.

Bei einer Zuteilung in der Mitte der angepeilten Preisspanne erwartet das Unternehmen insgesamt einen Erlös von 623,9 Millionen Dollar. Das Geld will die Firma aus St. Gallen, die Daten zu Sportereignissen unter anderem an Wettanbieter und Medienunternehmen liefert, in Wachstum und Zukäufe stecken.

(Reuters)