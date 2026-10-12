EvoNext wird bei dem Zusammenschluss mit 2,50 Franken je Aktie bewertet, während der Eigenkapitalwert von Ascend mit 500 Millionen ​Franken beziffert wird. Im Zuge ​der Fusion ist eine Aktienplatzierung geplant, ​die sich vor allem aus bestehenden Papieren zusammensetzt, um einen ‌angemessenen Streubesitz zu schaffen. Zudem soll eine kleinere Anzahl neuer Aktien ausgegeben werden, um künftige Wachstumsprojekte zu finanzieren. Der ​Platzierungspreis ​soll ebenfalls bei ⁠2,50 Franken je Aktie liegen. Ascend ​bietet KI-gestützte Werbe- ⁠und Datenangebote im Profisport an und bedient nach ‌eigenen Angaben mehr als 100 Rechteinhaber – darunter die Fussballverbände FIFA und UEFA – sowie über 500 ‌Marken und Sender in mehr als ​20 Ländern.