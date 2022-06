"Ich finde es fantastisch, dass sie über einen Einstieg in die Formel 1 sprechen", sagte Horner, der auch CEO der Red Bull Racing ist, in einem Interview mit Bloomberg TV. "Das sind Kultmarken - besonders Porsche ist ikonisch. Es ist logisch, mit ihnen Gespräche zu führen, nachdem sie ihre Absicht erklärt haben, in den Sport einzusteigen."

Horner erwartet, dass neue Teilnehmer nicht vor 2026 in einsteigen können, so dass die Übernahme eines bestehenden Rennstalls der einzige Weg für eine neue Marke wäre, vorher teilnehmen zu können. Die Volkswagen hatte letzten Monat erklärt, ihre Sportwagentochter Porsche stehe kurz vor einem Einstieg. Separate Bemühungen der Schwestermarke Audi seien weniger weit fortgeschritten.

Der Aufsichtsrat von VW unterstützt die Pläne seiner Luxusmarken, möglicherweise 2026 in den Wettbewerb einzusteigen. Bis dahin will die Formel 1 auf synthetische Kraftstoffe umsteigen. Bis zum Ende des Jahrzehnts will die Rennserie kohlenstoffneutral werden.

Der Technologiewandel ist eine einmalige Chance, in der bisher von Mercedes dominierten Rennserie mitzumischen. Letztes Jahr hatte mit Max Verstappen zwar erstmals seit acht Jahren ein Fahrer eines anderen Rennstalls (Red Bull-Honda) gewonnen, doch Mercedes liefert die Motoren für eine ganze Reihe der Teams in dem Wettbewerb.

VW-Vorstandschef Herbert Diess sagte im Mai, dass ein Einstieg angesichts der wachsenden Popularität der Formel 1 in den USA und China beiden Marken höhere Umsätze ermöglichen würde.

