Mehr als die Hälfte der jungen Anleger hat im vergangenen Jahr Geld in Sportwetten umgeleitet, das ursprünglich für Investitionen vorgesehen war. 14 Prozent gaben an, dies mehrmals im Monat zu tun. Nur rund ein Drittel der Gen-Z-Befragten beteiligt sich überhaupt nicht an Sportwetten Über alle vier untersuchten Generationen hinweg sind es dagegen 63 Prozent der Anleger.