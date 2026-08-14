Mehr als ein Viertel der Gen-Z-Anleger betrachtet Wetten auf Sportereignisse als Teil seiner langfristigen Finanzstrategie. Das geht aus einer Umfrage der persönlichen Finanzplattform Betterment hervor.
Laut der am Mittwoch veröffentlichten Online-Umfrage unter 1000 US-Privatanlegern behandeln rund 26 Prozent der zwischen 1997 und 2007 geborenen Gen-Z-Anleger Sportwetten bewusst als dauerhaften Bestandteil ihrer Finanzplanung. Bei den zwischen 1981 und 1996 geborenen Millennials sind es rund 14 Prozent. Unter den zwischen 1965 und 1980 geborenen Angehörigen der Generation X liegt der Anteil bei 6 Prozent und bei den vor 1965 geborenen Babyboomern bei 1 Prozent.
Mehr als die Hälfte der jungen Anleger hat im vergangenen Jahr Geld in Sportwetten umgeleitet, das ursprünglich für Investitionen vorgesehen war. 14 Prozent gaben an, dies mehrmals im Monat zu tun. Nur rund ein Drittel der Gen-Z-Befragten beteiligt sich überhaupt nicht an Sportwetten Über alle vier untersuchten Generationen hinweg sind es dagegen 63 Prozent der Anleger.
Die Ergebnisse zeigen, wie die rasche Ausbreitung legaler Sportwetten und Prognosemärkte die Vorstellungen jüngerer Erwachsener vom Vermögensaufbau verändert. Diese Angebote konkurrieren zunehmend um frei verfügbares Geld, das andernfalls in Altersvorsorgekonten oder Wertpapierportfolios fließen könnte.
«Wenn sich ein Prognosemarkt oder Sportwettenanbieter allmählich wie eine Altersvorsorgestrategie anfühlt, haben wir ein Problem», sagte Betterment-Chefin Sarah Levy in einer Stellungnahme. «Diese Produkte sind darauf ausgelegt, Menschen nach dem nächsten schnellen Gewinn suchen zu lassen, und nicht darauf, ihnen beim Vermögensaufbau für das nächste Jahrzehnt zu helfen.»
Robert Kosciuk ist 32 Jahre alt und kommt aus Huntington im US-Bundesstaat New York. Er hat ein Robinhood-Konto für den Aktienhandel, steckt in diesem Jahr aber mehr Energie ins Wetten. Nach eigenen Angaben überträgt er die Logik des Investierens auf Sportwetten. Er geht vorsichtig statt emotional vor, recherchiert vor seinen Wetten und setzt jeweils nur 100 Dollar.
«Ich glaube, ich gehe einfach klüger damit um»
Dass er Glücksspiel betreibt, ist ihm bewusst. «Ich glaube, ich gehe einfach klüger damit um», sagte er. «Ich mache es nicht einfach nur als Hobby.» In diesem Jahr hat Kosciuk mit Wetten rund 2500 Dollar verdient. «Ich habe dieses Jahr dank der Carolina Hurricanes einen ganzen Urlaub gebucht, was verrückt klingt, wenn man es laut sagt», sagte Kosciuk.
Das staatlich regulierte Sportglücksspiel in den USA ist in den vergangenen Jahren zu einer Branche mit einem Volumen von fast 17 Milliarden Dollar angewachsen. Auch die Prognosemärkte haben ein explosionsartiges Wachstum verzeichnet. Robinhood Markets hat seine Marke darauf aufgebaut, jüngeren Anlegern den Aktienhandel zugänglich zu machen.
Das Unternehmen führte 2025 Prognosemärkte in seiner App ein und erklärte, das Geschäft sei zur am schnellsten wachsenden Einheit in der Unternehmensgeschichte geworden. Während sich die Bezahlbarkeit von Wohnraum verschlechtert und die Lebenshaltungskosten weiter steigen, erscheinen traditionelle Meilensteine des Vermögensaufbaus wie der Kauf eines Eigenheims für viele jüngere Erwachsene schwerer erreichbar.
Viele Menschen, die sich finanziell im Rückstand fühlen, wenden sich hochriskanten und spekulativen Bereichen wie Prognosemärkten, Sportwetten und Kryptowährungen zu, um ihre finanziellen Ziele schneller zu erreichen. Das geht aus einer diesjährigen Studie von Northwestern Mutual Planning & Progress hervor.
Bei der Entwicklung einer Finanzstrategie verlassen sich laut der Betterment-Umfrage 56 Prozent der Anleger auf ihre eigene Recherche und ihr eigenes Urteilsvermögen. Damit ist dieser Anteil höher als bei jeder anderen einzelnen Beratungsquelle. Das Vertrauen auf die eigene Einschätzung steigt von 40 Prozent unter den Gen-Z-Befragten auf 69 Prozent unter den Babyboomern.
Rund jeder dritte Teilnehmer der Betterment-Umfrage gab an, künstlicher Intelligenz bei Finanzberatung zu vertrauen. Von ihnen sagten 53 Prozent, dass KI eine finanzielle Entscheidung beeinflusst habe, die sie andernfalls nicht getroffen hätten. Unter allen Gen-Z-Befragten lag dieser Anteil bei 48 Prozent.
(Bloomberg/cash)