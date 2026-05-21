Dieser Schritt könnte dazu beitragen, einige der Probleme zu lösen, die Fans bisher hatten, Ticket-Wiederverkäufer beim Kauf von Tickets zum Nennwert zu übertrumpfen. Ausserdem könnten Kunden dazu ermutigt werden, als Abonnenten zu bleiben, selbst wenn Spotify die Gebühren erhöht. Die Aktien von Live Nation gewannen 0,9 Prozent.