Rekordpreis

Ein Liter Super E10 kostete am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,286 Euro. Das ist nach Angaben des ADAC ein Allzeithoch. Eine ‌Sprecherin des Automobilclubs wies darauf hin, dass die Entwicklung für Verbraucher nur schwer nachvollziehbar sei. Obwohl der Rohölpreis ‌mit rund 110 Dollar je Barrel nicht höher liege als Ende April, sei ​der Benzinpreis deutlich gestiegen - damals kostete E10 etwa 2,10 Euro. Der ADAC fordert daher mehr Transparenz bei der Preisbildung auf Raffinerie- und Grosshandelsebene.