Am Wochenende hatte der Preis für einen Liter Benzin der Sorte E10 - im bundesweiten Tagesdurchschnitt - nach ADAC-Angaben den Rekord von 2,273 Euro erreicht. Diesel kostete 2,404 Euro ‌und war damit nur noch 4,3 Cent von seinem Höchststand aus dem April entfernt. Die Bundesregierung beobachtet einem Sprecher zufolge ‌die Preisentwicklung bei Diesel und Benzin mit grosser Sorge. Die Entwicklung sei allein auf ​geopolitische Faktoren zurückzuführen. Die sich weiter zuspitzende Lage im Nahen Osten wirke aber nicht negativ auf die Versorgung Deutschlands mit Öl und Gas aus, ergänzte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. «Engpässe sind hier derzeit nicht zu erwarten», betonte sie. Deutschland beziehe über die Route durch die Meerenge Bab al-Mandab weder Gas noch LNG oder Öl.