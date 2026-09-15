«Wir haben im Grunde genommen mehrere Optionen. ‌Wir können ⁠verschiedene Steuern und Abgaben in den Blick nehmen, um jetzt den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland zu helfen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag auf die Frage, wie Bürger angesichts ⁠der stark gestiegenen Preise entlastet werden könnten. Das Finanzministerium arbeite zudem daran, dass man private Haushalte direkt mit Unterstützungsleistungen erreichen könne. Er hoffe, dass es diese Möglichkeit bald geben werde. «In der Zwischenzeit müssen wir uns ‌auch noch über andere Möglichkeiten unterhalten», betonte Merz. Er sehe die Notwendigkeit dazu und hoffe, dass man in der ‌Koalition bald zu Lösungen komme.