Am Ausblick für das Gesamtjahr 2026 hält SPS fest. So soll der Mietertrag gesteigert werden, während der Leerstand weiter sinken dürfte. Im Asset Management wird unverändert mit einem Neugeldwachstum von rund 1 Milliarde Franken gerechnet. Der FFO I soll am oberen Ende der Spanne von 4,25 und 4,30 Franken je Aktie zu liegen kommen.