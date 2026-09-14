Die SRG will im kommenden Jahr 80 Millionen Franken einsparen. Unter anderem werden über 20 Prozent der Führungspositionen auf den obersten Ebenen abgebaut. Die Massnahmen sollen das Programm möglichst schonen. Die Massnahmen sind Teil des unternehmensweiten Transformationsprojekts «Enavant», wie die SRG SSR am Montag mitteilte. Mit diesem will sich das Medienhaus neu aufstellen, um digitaler und effizienter zu werden. Bis 2029 muss die SRG insgesamt rund 270 Millionen Franken einsparen, unter anderem wegen der vom Bundesrat beschlossenen Reduktion der Medienabgabe.