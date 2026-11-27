Die Börsen in Shanghai und Seoul stiegen am Freitag um jeweils rund vier Prozent. Der Nikkei-Index legte 2,1 Prozent auf 58'711,11 Punkte zu.
Die Regierung in Peking kündigte an, die wichtigsten staatlich unterstützten Investoren sollten eine grössere Rolle bei der Stabilisierung der Börsen spielen. Der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge sollen darüber hinaus Unternehmen dazu gedrängt werden, Dividenden anzuheben und verstärkt eigene Aktien zurückzukaufen.
«Kurzfristig ist das positiv», sagte Kenneth Goh, Leiter der privaten Vermögensverwaltung beim Brokerhaus UOB Kay Hian. «Doch die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung hängt von anderen Faktoren wie dem Verbrauchervertrauen ab.»
Der südkoreanische Finanzminister Lee Hyoung-il teilte mit, er werde bei Bedarf stützend an den Märkten eingreifen, um ein Überschwappen der Börsenturbulenzen auf die Realwirtschaft zu verhindern. Hiervon profitierten vor allem die Technologiewerte, die in den vergangenen Wochen wegen der Spekulationen über ein Ende des KI-Booms unter besonders starken Verkaufsdruck geraten waren.
(Reuters)