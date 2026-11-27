Der südkoreanische Finanzminister Lee ​Hyoung-il teilte mit, er werde bei Bedarf stützend an den Märkten eingreifen, ‌um ein Überschwappen der Börsenturbulenzen auf die Realwirtschaft zu verhindern. Hiervon profitierten vor allem die Technologiewerte, die in den vergangenen Wochen ​wegen ​der Spekulationen über ein Ende ⁠des KI-Booms unter besonders starken Verkaufsdruck ​geraten waren.