«Die Inflation ist vielerorts immer noch hoch und hartnäckig, die Arbeitsmärkte sind aus verschiedenen Gründen angespannt, und trotz höherer Preise für Kraftstoffe und alles andere wachsen die Volkswirtschaften weiterhin kräftig», sagte Amy Xie Patrick, Portfoliomanagerin bei der Pendal Group. «Angesichts all dessen verhalten sich Anleihen im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Fundamentaldaten tatsächlich rational.»