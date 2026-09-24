Die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index stieg am Mittwoch um acht Basispunkte auf 3,99 Prozent. US-Staatsanleihen waren ein wesentlicher Treiber der Verluste. Starke Konjunkturdaten und eine schwache Auktion fünfjähriger US-Staatsanleihen liessen die Renditen in weiten Teilen der Zinskurve auf Mehrjahreshochs steigen. Laut einer Rendite-Vergleichskennzahl war die Auktion die zweitschwächste seit 2018.
«Die Bewegung dürfte noch lange nicht vorbei sein», schrieb Analyst Padhraic Garvey von ING. «Es ist nicht unmöglich, dass wir die kommenden Monate überstehen, ohne dass die Renditen am langen Ende noch einmal deutlich steigen.»
Die Verluste vertiefen sich angesichts des Iran-Kriegs, hartnäckiger Inflation und wachsender fiskalischer Sorgen. Dies verstärkt die Erwartungen, dass die Zinsen länger höher bleiben. Anleger bleiben daher bei Staatsanleihen zurückhaltend, obwohl die Renditen bereits auf diesem erhöhten Niveau liegen.
Die Belastungen reichen weit über den Anleihemarkt hinaus. Höhere Renditen treiben die Finanzierungskosten für Unternehmen und Eigenheimbesitzer nach oben. Zugleich schmälern sie den Wert künftiger Unternehmensgewinne und setzen damit auch Aktien unter Druck.
Die Rendite fünfjähriger US-Staatsanleihen stieg am Mittwoch erstmals seit 2007 über 5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verzeichnete den grössten Anstieg seit dem Zollschock am Liberation Day im April 2025. Starke Konjunkturdaten und erheblich steigende Ölpreise veranlassten Händler dazu, verstärkt auf weitere Zinsanhebungen der Federal Reserve zu setzen.
«Die Inflation ist vielerorts immer noch hoch und hartnäckig, die Arbeitsmärkte sind aus verschiedenen Gründen angespannt, und trotz höherer Preise für Kraftstoffe und alles andere wachsen die Volkswirtschaften weiterhin kräftig», sagte Amy Xie Patrick, Portfoliomanagerin bei der Pendal Group. «Angesichts all dessen verhalten sich Anleihen im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Fundamentaldaten tatsächlich rational.»
Anleger verlangten bei der Auktion fünfjähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch eine Rendite von 5,033 Prozent – so viel wie seit 2006 nicht mehr. Die Emissionsrendite lag mehr als drei Basispunkte über dem vor Ablauf der Gebotsfrist erwarteten Niveau.
Strategen von JPMorgan Chase und KKR sehen Spielraum für einen weiteren Anstieg der US-Bondrenditen. Energiegetriebene Inflation, hohe staatliche Kreditaufnahme und das Risiko zusätzlicher Straffungen durch die Zentralbanken wirken weiter.
(Bloomberg)