Stadler gewinnt ersten Auftrag für Triebzüge in Kanada

Das Auftragsvolumen beträgt rund 80 Millionen Franken. Laut Vertrag werden die Fahrzeuge, die im Werk Bussnang gefertigt werden, ab Mitte des Jahres 2021 geliefert. Die Bestellung der sieben vierteiligen dieselelektrischen FLIRT-Züge ist Teil der zweiten Phase der Erweiterung der O-Train Trillium Line in Ottawa, wie die seit dem 12. April an der Schweizer Börse kotierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte..

Für Stadler ist dies der erste Auftrag für Triebzüge in Kanada, jedoch bereits das zweite kanadische Projekt. Für Rocky Mountaineer haben die Thurgauer bereits Panoramawagen gebaut, die auf verschiedenen Panoramarouten nordöstlich von Vancouver zum Einsatz kommen.

