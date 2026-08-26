Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 40 Prozent auf 2,0 Milliarden Franken, wie Stadler Rail am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Hauptgrund dafür sei die Auslieferung zahlreicher Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2026 und die hohe Produktionsleistung im Vorjahr. Eine Belastung war dagegen der starke Franken, der den Umsatz um 30 Millionen schmälerte. Mit den Zahlen hat der Konzern die Erwartungen auf fast allen Ebenen deutlich übertroffen. An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 hielt der Ostschweizer Zugproduzent fest.