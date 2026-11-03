Das bestehende Zentrum in Erlen stösst laut Stadler Rail an seine Kapazitätsgrenzen. Mit dem Neubau in der Nähe des Hauptsitzes in Bussnang erweitert Stadler Rail seine Kapazitäten in der Ostschweiz. Das neue Inbetriebsetzungszentrum umfasst unter anderem eine rund 210 Meter lange, 35 Meter breite Halle mit vier Hallengleisen und einem Aussengleis.