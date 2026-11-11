Mit dem Grossauftrag der kasachischen Eisenbahngesellschaft KTZ über 557 Schlafwagen kommt Stadler voran. Im Oktober 2026 hat KTZ die ersten gut 100 Reisezugwagen mit dem Namen «Charme» übernommen. Am heutigen Mittwoch haben diese auf der rund 1300 Kilometer langen Strecke zwischen Astana und Almaty den Betrieb aufgenommen. Die restlichen Wagen sollen bis Ende 2030 geliefert werden.