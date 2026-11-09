Die Züge sollen im ersten Halbjahr 2031 auf der Strecke zwischen Jægersborg und Nærum nördlich von Kopenhagen den Betrieb aufnehmen. Stadler Rail wird gemeinsam mit Furrer+Frey auch die notwendige Ladeinfrastruktur bereitstellen. Zum Volumen des Auftrags wurden keine näheren Angaben gemacht.