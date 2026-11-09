Der dänische Bahnbetreiber Lokaltog hat Stadler Rail für die Lieferung von vier Batteriezügen des Typs RS Zero ausgewählt, wie Stadler Rail am Montag mitteilte. Die Vertragsunterzeichnung wird nach den erforderlichen politischen Beschlüssen Anfang 2027 erwartet.
Die Züge sollen im ersten Halbjahr 2031 auf der Strecke zwischen Jægersborg und Nærum nördlich von Kopenhagen den Betrieb aufnehmen. Stadler Rail wird gemeinsam mit Furrer+Frey auch die notwendige Ladeinfrastruktur bereitstellen. Zum Volumen des Auftrags wurden keine näheren Angaben gemacht.
(AWP)