Die vierteiligen Niederflurzüge werden speziell für die klimatischen Bedingungen in Finnland ausgerüstet, wie Stadler Rail am Freitag mitteilte. Sie verfügten unter anderem über vergrösserte Schneepflüge, eine Fussbodenheizung und eine verbesserte Wärmedämmung. Sie sollen bis 2030 ausgeliefert werden.