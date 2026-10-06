Der Batterie-Flirt basiert auf der bewährten Flirt-Plattform von Stadler Rail und nutzt bordeigene Lithium-Ionen-Batterien. Der Zug kann auf nicht elektrifizierten Strecken betrieben werden und produziert dabei keine lokalen Emissionen. Der Zug kann über die vorhandene 480-V-Verkabelung in Rangierbahnhöfen und Terminals, über eine spezielle Ladeinfrastruktur sowie durch Energierückgewinnung mittels regenerativem Bremsen aufgeladen werden.