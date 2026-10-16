Effizientere Inbetriebsetzung

Da es solche Schmalspurnetze ausserhalb Italiens bisher nicht gab, mussten die Züge laut Mitteilung bislang direkt auf ihren künftigen Einsatzstrecken getestet werden. Durch das neue Gleis unweit des Werks in Bussnang TG kann Stadler die Fahrzeuge nun bereits in der Schweiz prüfen. Dies soll die spätere Inbetriebsetzung in Italien deutlich beschleunigen.