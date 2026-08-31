Anzahl Unternehmen hat sich verdoppelt

Laut der Stadt Zürich sind die Unternehmenssteuereinnahmen der Stadt Zürich in den letzten fünf Jahren um über 25 Prozent gestiegen. Die Anzahl der juristischen Personen im Kanton Zürich habe in den letzten zehn Jahren um mehr als 30 Prozent zugenommen. In der Stadt Zürich habe sich die Anzahl der Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren sogar verdoppelt. Darunter seien Firmen wie La Prairie und Beiersdorf AG, die ihren Hauptsitz nach Zürich verlegten.