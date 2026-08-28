Von 2022 bis 2025 hat die Stadt Zürich für insgesamt 1,3 Milliarden Franken 47 Liegenschaften erworben. Wie das Finanzdepartement in einem am Freitag veröffentlichten ersten Evaluationsbericht festhielt, tragen 29 dieser Objekte in neun Stadtkreisen direkt zum Wohnbauziel bei. Für diese investierte die Stadt 870 Millionen Franken und übernahm 527 Wohnungen. Diese Liegenschaften weisen zudem Ausnutzungsreserven für rund 661 zusätzliche Wohnungen auf. Weitere 18 Objekte kaufte die Stadt für knapp 440 Millionen Franken als strategische Landreserven.