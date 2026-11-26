Die Zweitwohnungen konzentrieren sich in der Stadt Zürich weiterhin stark auf die Innenstadt. Am höchsten ist ihr Anteil im Kreis 1 mit 13,7 Prozent, gefolgt vom Kreis 8 mit 5,7 Prozent und dem Kreis 4 mit 5,2 Prozent. In den nördlichen und westlichen Stadtteilen wie Albisrieden, Höngg und Schwamendingen sind Zweitwohnungen hingegen selten. Dort liegt ihr Anteil meist unter 2 Prozent.