Der Wegzug sei zwar bedauerlich, sagte der Grüne in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Freitag, «aber letztlich etwas, das in einem dynamischen Wirtschaftsraum immer wieder vorkommt». Ihm scheine die Aufregung «teilweise auch übertrieben». Vontobel will 2030 rund 1500 Mitarbeitende in einem neuen Campus in Baar zusammenziehen und auch den Holding-Sitz dorthin verlegen. In Zürich fehlten schlicht grosse freie Flächen für ein solches Vorhaben, sagte Leupi. Zudem bleibe Vontobel mit 300 Mitarbeitenden am Bleicherweg präsent und werde deshalb weiterhin Steuern in Zürich bezahlen.