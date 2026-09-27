Die Stadt legt neu fest, in welchen Gebieten Hochhäuser bis 40, 60 oder 80 Meter hoch gebaut werden dürfen. Der Stadtrat wollte die Hochhausgebiete ungefähr gleich gross belassen wie heute. So sollte es zwar weniger Gebiete für 80-Meter-Häuser geben. Aber es sollte in deutlich mehr Gebieten möglich sein, Gebäude bis 40 Meter zu bauen. Beispielsweise in Schwamendingen, Albisrieden oder Seebach.