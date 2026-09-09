Die anhaltend schwache Nachfrage habe ‌zu einem Rückgang der ‌Rohstahlproduktion gegenüber ​dem Vorjahresmonat um rund zwei Prozent auf knapp 2,7 Millionen Tonnen geführt, teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am ‌Mittwoch mit. Von Januar bis Juli 2026 stehe noch ein Plus ​von fast sieben Prozent ​in den Büchern.