«Sie greifen den Lohnschutz an, wollen Familien mit einer Zuwanderungsabgabe zusätzlich belasten, Erasmus plus blockieren, neue Abstimmungshürden schaffen und mit Änderungen an der Kautionsregelung neue Konflikte mit der EU provozieren», hielt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth fest. Dabei nahm er Bezug auf mehrere Kommissionsentscheide im Vorfeld der Debatte, die nicht im Sinne der Linken sind.