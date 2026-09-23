Die UBS hatte zunächst auch diesen Antrag abgelehnt. Mittlerweile nennt ihn UBS-Chef Sergio Ermotti aber «verkraftbar». Die UBS legte am Montagabend noch einmal nach. Sie wehrte sich in einem Positionspapier gegen zu strenge Auflagen und warb für den Antrag der Kommission. Gleiches taten mehrere grosse Wirtschaftsverbände in einem gemeinsamen Brief an die Mitglieder des Ständerates.