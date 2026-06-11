Der Ständerat hat den Antrag der Einigungskonferenz gutgeheissen. Der Nationalrat, der nur mehr Mehrwertsteuer will, hat aber noch nicht entschieden. Mit 26 zu 19 Stimmen stellte sich der Ständerat am Donnerstag hinter den Antrag der Einigungskonferenz für mehr Lohnprozente für die AHV. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer hiess er mit 26 zu 18 Stimmen und mit einer Enthaltung gut.